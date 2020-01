Vaduva lui Kobe Bryant, prima declaratie dupa moartea celebrului baschetbalist

Într-un mesaj pe Instagram, ea a mulţumit milioanelor de oameni care i-au transmis condoleanţe şi cuvinte frumoase în această perioadă."Suntem distruşi de pierderea subită a iubitului meu soţ, Kobe, un tată minunat, şi a frumoasei mele Gianna, o fiica şi o soră iubitoare şi minunată. Suntem distruşi şi pentru familiile care au pierdut pe cei dragi duminică şi le împărtăşim durerea. Nu există destul cuvinte pentru a ne descrie durerea. Mă liniştesc spunându-mi că atât Kobe, cât şi Gianna au ştiut că sunt iubiţi. Am fost binecuvântaţi să îi avem printre noi. Îmi doresc să fi fost pe vecie alături de ei. Au fost luaţi prea repede. Nu ştiu cum ne vom duce vieţile de acum încolo şi îmi e imposibil să îmi imaginez o lume fără ei. Dar încercăm să trecem peste fiecare zi cu gândul că ei se uită de acolo sus la noi. Iubirea noastră pentru ei e infinită. Îmi doresc să pot să îi iau în braţe, să îi sărut, să îi am alături pentru totdeauna", a scris Vanessa pe site-ul social.Alături de mesaj, ea a publicat o fotografie în are apare alături de Kobe şi Gianna, dar şi de celelalte trei fiice, Natalia, Bianka şi Capri. Vanessa a mai transmis, prin mesaj, că Fundaţia Mamba Sports a înfinţat un fond pentru a ajuta restul familiilor afectatre de tragedie şi pentru a duce mai departe munca lui Kobe Bryant în domeniu.