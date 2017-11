Vaduvul Ilenei Ciuculete, prins sarutandu-se cu sefa lui

Cu toate acestea, a fost banuit ca si-a refacut viata alaturi de Vivi, femeia care ii este de altfel si sefa. A negat, dar acum exista dovada incontestabila.In urma cu cateva zile, Cornel Gales a fost surprins de catre paparazzi Click! in mari tandreturi cu cea care ii este sefa. Doamna Vivi era pana acum considerata doar o buna prietena si atat. Cel putin asta a sustinut barbatul. Odata surprins in fapt, acesta a dat din colt in colt. "Ce să comentez? Poate i-am pupat mâna, cum adică să o pup pe buze?! Auziţi, nu vreau să comentez. Eu acum sunt cu şefa în avion şi mergem în Thailanda. În interes de serviciu, adică infotrip, nu în vacanţă, cum scrieţi voi”, ne-a spus el, fâstâcit ca un adolescent de 14 ani, care e prins de profesor cu lecţia neînvăţată. Dacă se vor întoarce logodiţi din această escapadă profesională, rămâne de văzut, relateaza Click.ro.