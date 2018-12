Valentina Pelinel a ales numele gemenelor. Cum se vor numi micutele

Desi are 38 de ani, Valentina Pelinel are un tonus de invidiat. Fotomodelul arata excelent si se simte foarte bine. Nu a renunțat la ținutele elegante, la pantofii cu toc, ba mai mult, a recunoscut că face în continuare sport.Invitată la Antena Stars, Valentina a vorbit despre ce-a de-a doua sarcină, dar și despre planurile pe care le are de sărbători, alături de soțul său, Cristi Borcea și de fiul lor, Milan. Deși până acum nu a oferit niciun detaliu cu privire la numele celor două fetițe, iată că Valentina a dezvăluit cum le va chema pe acestea:„O să petrecem Crăciunul în familie. Am făcut un brăduţ roşu, aşa cum îmi place mie. Moşul o să vină încarcat cu daruri acum. La noi venea cu chestii modeste. (…) Mai am în jur de două luni. Undeva de mărţişor acolo. (…) Maria o să fie un nume, evident şi un nume de sfânt. Vor fi amândouă Maria. (…) Aveam două pătuţuri de la sora mea care are tot gemene. A apărut o ocazie, mi-a plăcut un proiect şi o să transform camera într-una de prinţese„, a mai spus Valentina Pelinel la Star Matinal.