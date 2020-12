Valentina Pelinel a marturisit cum a ramas insarcinata

"A fost greu, dar eu am ales sa fiu aici si i-am spus ca il sustin si il astept. Tot ce-am facut am facut cu iubire, cu suflet si cu mare sinceritate si iata ca lucrurile au iesit asa cum trebuie pana la urma.Am luptat amandoi ca sa fim astazi aici, impreuna si fericiti.Am nascut trei copii singura, au fost multe momente grele, dar daca stii ca esti iubita si iubesti, capeti forta sa mergi mai departe", a declarat Valentina Pelinel pentru OK Magazine."O sa spun pentru prima data ca am apelat la fertilizare.Nu stiu de ce, pentru multi, fertilizarea este un subiect tabu, pentru ca aceasta este o cale de a ne implini visul de a fi mame.Sunt multe femei pentru care o sarcina naturala nu e posibila si aceasta este singura metoda, nu trebuie sa ne ferim, ci trebuie sa fim un exemplu si sa le dam curaj celor care vor sa aleaga calea asta.Noi ne doream foarte mult copii si am apelat la fertilizare aici, in Romania.Am avut parte de multa discretie si de servicii ca-n strainatate", a completat Valentina Pelinel.