Valentina Pelinel a nascut. Cristi Borcea, tata pentru a noua oara!

Sotia omului de afaceri a adus pe lume doua fetite, gemene. Micutele au venit pe lume într-o clinică privată din București. Vedeta mai are un copil cu Cristi Borcea: Milan are 2 ani și opt luni.Fostul acționar de la Dinamo are nouă copii cu femeile care i-au devenit soții. În iulie 2015, Alina, partenera de viață de atunci a lui Cristi Borcea, i-a făcut o fetiţă, al doilea copil al cuplului. El a mai fost căsătorit cu Mihaela Borcea din 1988 şi până în 2011, cu care are trei copii.“(…)”, a declarat Valentina Pelinel în urmă cu câteva săptămâni într-o emisiune de la Antena Stars.