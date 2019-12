Valentina Pelinel, sedinta foto de Craciun cu cei trei copii ai sai

S-au pregatit temeinic pentru acest Craciun. Au impodobit impreuna bradul si au facut si sedinta foto de senzatie, alaturi de cele doua fetite, gemene, si fiul lor, Milan, in varsta de 3 ani.Imbracate in rochii rosii si bentite in aceeasi culoare, cele doua fetite sunt adorabile, incadrate de fratiorul lor mai mare, imbracat si el in haine de sarbatoare.Fotografia este superbă, iar Valentina Pelinel și-a postat-o pe rețelele de socializare unde a primit nenumărate aprecieri din partea fanilor.