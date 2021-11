Vasile Muraru, la pat dupa cea de-a doua doza de vaccin anti-Covid

„Nu m-am așteptat la chestia asta, că dacă știam poate mai așteptam. Dar cert e că vreo două sau trei zile am zăcut. Temperatură, frisoane, amețeli, dureri musculare, ce mai, tot tacâmul. În loc să petrec, am zăcut! Dar ce să faci, atunci când e neapărată nevoie să faci un lucru? Treci și prin foc, și prin apă!, a declarat Muraru pentru impact.ro.Actorul a dezvaluit ca se pregateste pentru comemorarea regretatei actrite Stela Popescu, care s-a stins din viata in urma cu patru ani.„Acum nu prea e timp de distracție. Săptămâna viitoare avem marcarea unui moment special, patru ani de la plecarea dintre noi a Stelei Popescu și trebuie să fim pregătiți. Bucureștenii care doresc să vină să vadă cabina fostei noastre mari actrițe, sunt așteptați.Noi am pus-o la punct, inclusiv cu lucruri din garderoba sa impresionantă, la câte roluri a interpretat pe scena acestui teatru. Doar timpurile astea să ne ajute, căci cu pandemia asta nu mai știi ce e permis și ce nu este!”, adaugă Muraru.