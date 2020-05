Vedete care s-au imbogatit in timpul pandemiei

Stefania, iubita lui Speak, a castigat foarte multa notorietate in ultimele luni, dupa participarea la emisiunea Asia Express. Artista a ajuns la peste 1 milion de urmaritori pe Instagram, iar contractele de imagine cu diverse branduri au crescut.Ștefania a caștigat in perioada aceasta și cate 5000 de euro pe luna, venit net . Iar dupa ce economia iși va reveni, ea va sari lejer de 10.000 euro/luna. Pai Speak face acești bani in lunile lui cele mai bune. In rest, nu trece de 2500-3000 euro pe luna.Dorian Popa a profitat de perioada carantinei si-a terminat vila. A facut investitii uriase si in sfarsit s-a mutat in noua casa.„Nu am mobila foarte scumpa, am facut-o la comanda dar nu este foarte, foarte scumpa. insa mi-am dorit extrem de mult sa fie alba și lucioasa.”, a dezvaluit pentru Acces Direct. Clipurile sale au milioane de vizualizari și acest lucru aduce artistului venituri semnificative! Surse din presa spun ca artistul ar caștiga intre 4.000 și 80.000 de euro pe luna, in funcție de succesul pieselor, de numarul de concerte, alte forme de venit sau vloggurile facute!„Undeva pe la 250.000 de euro de m-am oprit din numarat pentru ca efectiv m-am speriat. Va spun sincer sub ochii lui Doamne-Doamne ca eu nu credeam ca o sa trec de 200.000 de euro. Planul meu era de fapt intre 170.000-180.000 de euro cu toata casa cu tot cu piscina. Va dați seama ce fabule aveam eu in cap. Am sarit bine de cifra de 300.000 de euro, dar totul este de prisos sa mai discutam asta acum.”, a spus Dorian Popa, intr-un video pe canalul sau de YouTube.Dorian Popa a marturisit ca perioada de izolare a fost una binevenita pentru el pentru ca a profitat de ocazie pentru a-și finaliza casa, dar și pentru a se ocupa de magazinul online pe care il are.“Izolarea, pentru mine, oricat de ciudat ar parea, a fost un mic ajutor de la Doamne Doamne. in sensul ca am avut timp sa fac mutarea mult așteptata in casa cea noua, timp sa stau pe capul echipei de construcții exact la detaliile finale (cele mai importante) și evident, nu in cele din urma, timp sa ma și bucur de acest nou capitol din viața mea!Site-ul meu de merch’uri (produse personalizate) este in plina dezvoltare. Iubesc lumea afacerilor, drept pentru care propriul magazin online imi hranește la fix aceasta sete!Ideea inovatoare pe care eu incerc sa o aduc acolo este un prim site de merch romanesc, unde sa gasești aproape orice iți dorești! Am lansat o colecție supranumita ”de relaxare”, care a mers excelent. Circa 900 de comenzi in 72 de ore! Cu Dumnezeu și multa munca inainte!”, a declarat Dorian Popa pentru click.ro.