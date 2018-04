Vedetele au plecat cu pungi uriase de la pomana Ionelei Prodan

Meniul a avut bucate alese. Astfel ca invitatii au mancatla gratar,si dulciuri facute la comanda. La plecarea de la restaurant, toate persoanele apropiate artistei au primit cate o sacosa mare. Printre acestea si Elena Merisoreanu, o buna prietena a Ionelei Prodan.”Nu am apucat sa ma uit in sacosa”, a declarat artista la iesire. Potrivit cancan.ro, vedete au primit la pachet coliva, cafea, o sticla de vin si multe dulciuri.La fel a iesit si Costin Marculescu din local, cu o punga plina de bunatati pe care Anamaria a vrut sa le dea de pomana in amintirea mamei ei, precizand ca acest pachet l-ar fi primit doar colegii de scena ai mamei ei. Parastasul a avut loc la Premier Palace, un restaurant preferat al sotilor Anamaria si Laurentiu Reghecampf. Va reamintim ca in urma cu trei ani, sotul Anamariei Prodan a primit titlul de „antrenorul anului” la Premier Palace.