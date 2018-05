Veste bomba: Carmen Harra, din nou mama la 62 de ani

Clarvazatoarea a marturisit si-ar dori sa adopte un copil si incurajeaza pe toata lumea care are posibilitatea sa faca acest lucru sa o faca."Eu sunt cea mai fericita. Daca as putea sa adopt, eu cred in adoptat, cred in asta si mi-am propus sa adopt chiar si un adult. Intr-un fel l-am adoptat si pe asistentul meu. Cu cat avem copii mai multi, copii in sensul ca toti ramanem in inima noastra. Eu sunt copil, nu o sa imbatranesc niciodata si nu vrem sa imbatranim, in interior. La nivelul sufletului vrem sa fim mereu tineri si sa iubim si sa fim mereu fericiti, dar cred in a adopta, cred in a face bine, cred in a darui. Nu este nimic mai important decat sa transferam invatamintele noastre la generatiile urmatoare. Nu cred nimic mai frumos decat sa poti sa dai, sa daruiesti.Sufletul ala pe care il adopti, mai ales daca adopti un copil, tu sadesti in el iubire. Nu conteaza biologic al cui este, cateodata omul ala care vine in viata, vine pentru ca intre tine si sufletul respectiv poate sa fie o carma dintr-o viata anterioara", a spus Carmen Harra.