Veste bomba: Meghan Markle este insarcinata!

RadarOnline a consemnat faptul ca Harry si Meghan au fost la mai multi medici specialisti in fertilitate in lunile premergatoare nuntii regale. In primul interviu dupa anuntul logodnei, Harry a declarat pentru BBC ca spera „sa intemeieze o familie in viitorul apropiat”.Carcotasii sustin ca pregatirile pentru nunta celor doi ar fi fost urgentate tocmai din cauza sarcinii lui Meghan, iar altii au sugerat ca rochia lui Meghan arata de parca ar fi ascuns un inceput de burtica de gravida. Si reactiile mirilor din timpul slujbei i-au facut pe fanii de pe Twitter sa inceapa sa se intrebe daca nu cumva noua Ducesa de Sussex nu este cumva deja insarcinata, conform magnanews.ro.Referitor la sarcina, in timpul ceremoniei de nunta, cuplul regal a schimbat cateva priviri cu subinteles chiar in momentele in care se vorbea despre familie, copii si sex. In timp ce episcopul de Windsor vorbea despre casnicie, spunand ca „este fundamentul unei vieti de familie, in care copiii se nasc si sunt crescuti”, Harry s-a intors inspre Meghan si a zambit.