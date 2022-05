Veste bomba. Parintii Andreei Tonciu divorteaza: "A avut o aventura cu ea"

Mama Andreei Tonciu este distrusa de durere. Vedeta a marturisit ca tatal sau a avut o relatie extraconjugala cu menajera familiei, iar mama sa a aflat despre aceasta aventura.Andreea Tonciu trece prin momente grele, asta după ce a anunțat că părinții ei divorțează. Tatăl vedetei se pare că ar fi călcat strâmb și ar fi avut o relație pe ascuns cu menajera casei. Mama brunetei e distrusă de durere. Relatia celor doi ar fi inceput in vara trecuta, insa mama ei a aflat abia in luna martie.„Tata a avut o aventură cu menajera. E mai mică decât mine, are 34 de ani. Menajera mi-a distrus familia. (…) S-a aflat în martie. Ei aveau relația din vară. (…) Tata își asumă greșeala, dar acum este târziu”, a spus Andreea Tonciu.