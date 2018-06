Veste trista: A murit tatal lui Michael Jackson

Barbatul suferea de diabe si o forma de dementa. El a suferit un accident vascular cerebral in 2015, care l-a lasat temporar orb.„Tatal meu este foarte, foarte fragil si nu mai are mult de trait. Familia trebuie sa fie alaturi de el, langa patul lui. Asta este dorinta noastra, in ultimele lui zile. Mama este foarte ingrijorata. Nici macar doctorul nu ne da detalii. Nu ar trebui sa imploram si sa ne certam ca sa il putem vedea pe tatal nostru. Cei care sunt acum in jurul lui cred ca stiu mai bine, dar nu este asa”, spunea Jermaine, fratele lui Michael Jackson, in urma cu cateva zile, potrivit antena3.