Veste trista! Sotia lui Nicolae Botgros a murit

Petre Roman se bucura la 74 de ani de niste venituri uriase. Potrivit declarației de avere, fostul premier al Romaniei are în conturi nu mai puțin de 48.000 de euro și 68.000 de dolari. Mai mult decât atât, Petre Roman mai deține și 70.000 de euro la

Raluca Badulescu este unul dintre cele mai extravagante personaje din showbizul romanesc. Vedeta a trecut in urma cu cativa ani printr-o transformare spectaculoasa. Cantarea 120 de kilograme, insa, cu multa ambitie si la indicatia medicilor ea a slabit 70 de kilograme. Si-a facut intr-adevar o

Cantareata de muzica populara Vladuta Lupau a facut marturisiri cutremuratoare in cadrul unei emisiuni TV. Artista a dezvaluit ca a fost la un pas de moarte in urma cu mai multi ani, in urma unui accident rutier. Se intorcea de la scoala impreuna cu fratele sau si la un moment dat un sofer,