Vesti bune despre Mihai Constantinescu!

Adelina Pestritu trece prin cea mai frumoasa perioada a vietii sale. In luna iulie s-a casatorit cu Stiblea Virgil, iar acum a marturisit ca isi doreste un al doilea copil. Spera ca barza sa vina cat mai curand, chiar in luna de miere, in care vor pleca in curand. „N-am plecat, n-am