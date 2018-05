Vesti bune: Fiul Magdei Vasiliu a invins cancerul

Magda Vasiliu a fost cea care a transmis marea veste."Astazi se implineste un an de cand am ajuns la Roma...Un an in care am sperat, am suferit, am invatat, am plans, m-am bucurat si am aflat ce inseamna cu adevarat cancerul....Un an de chimioterapie, o interventie chirurgicala, aplazie, analize saptamanale, investigatii amanuntite, reevaluari facute ca la carte. Grazie unor medici de un profesionalism incredibil precum Ida Russo, GM Milano, Aurora Castellano, Deborah Di Pasquale, Marco Giordano, dar si multumita unor asistente care i-au venit mereu in intampinare lui Vlad, astazi, copilul meu este in remisie totala, completa.Am vazut ce inseamna un spital dedicat cu adevarat copiilor, am vazut cum trebuie sa fie ingrijiti cu adevarat copiii oncologici, am invatat sa am incredere pana in panzele albe in deciziile medicilor si in priceperea si indemanarea asistentelor. Nu pot decat sa le multumesc la nesfarsit din tot sufletul meu.Cuvintele, evident, nu vor putea niciodata exprima recunostinta mea toata. Iar fara Cosmin Stoian, sotul meu, si fara mama lui, o doamna si o mama in adevaratul sens al cuvantului, toata calea parcursa de Vlad ar fi fost una anevoioasa, daca nu chiar imposibila. Nu mi doresc decat ca intr o zi, copiii romani sa nu mai fie nevoiti sa plece in tari straine pentru a avea o sansa la viata", este mesajul publicat de vedeta tv.