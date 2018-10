Vesti proaste despre Cristi Minculescu. Transformarea lui este socanta

Artistul are din nou probleme cu greutatea. In urma cu noua ani, cantaretul a suferit o operatie dificila la ficat. Medicii au reusit sa ii salveze viata atunci in urma unui transplant de ficat. Cea care i-a oferit o parte din ficatul sau a fost sotia artistului, Rodica.La noua ani de la o interventia chirurgicala complicata suferita la ficat, cantaretul surprinde cu kilogramele acumulare in ultima perioada. La vremea respectiva, fostul solist de la Iris a fost diagnosticat cu hepatorenala ereditară, o boala moştenită de la tatăl lui, caracterizată prin apariţia unor chisturi pe ficat şi rinichi! Interventia chirurgicala a fost una complicata, care a durat 10 ore.Doctorii din Germania au scos ficatul de 20 de kilograme, extrem de afectat al artistului, si l-au înlocuit cu unul de 700 de grame, greutatea normala organului.a scris presa in acea perioada!Minculescu a slabit si a incercat sa nu depaseasca limitele impuse de medici! Pana in acest an, cand fostul solist de la Iris pare ca a revenit la greutatea si fizicul de dinainte de operatie.