Vesti triste despre Alexandru Arsinel

”Dimineață m-am trezit amețit, cu puseu de hipotensiune. Aveam 9 cu 5. M-am simțit rău acasă și a venit salvarea. Au vrut să mă interneze, dar am refuzat. Le-am zis că mai bine să mă ducă la teatru, pentru că aveam treabă. Și am rămas acolo până la ora 14”, a povestit acesta.In urma cu 5 ani, Alexandru Arsinel a suferit o interventie chirurgicala in urma careia i s-a facut un transplant de rinichi! Desi credea ca operatia il va ajuta sa scape de probleme cu rinichii, actorul are din nou motive de ingrijorare. Starea lui de sanatate s-a inrautatit. Acum a ajuns dependent de dializa.