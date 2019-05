Vesti triste despre Rona Hartner. Cum arata dupa cura cu citostatice

De curand, actrita a inceput sa faca si un tratament cu citostatice. Ea a postat pe o retea de socializare o imagine dupa cateva sedinte de chimioterapie. In fotografie, Rona pare sleita de puteri, dar nu lasa asta sa se vada. Cantareata a publicat pe contul ei de Facebook un clip video in care apare palida, plina de riduri si extrem de obosita.Rona a aflat de cateva luni ca sufera de cancer.Medicii i-au depistat o tumora maligna la colon. In prezent, Rona Hartner face chimioterapie in Franta, tara unde locuieste alaturi de logodnicul ei, viitorul sot spre finalul anului.