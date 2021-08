Viata amoroasa a lui Reghe, in presa internationala. Cu cine s-ar fi iubit sotul Anamariei Prodan in timpul casniciei

Dinu Maxer a facut marturisiri dureroase despre moartea fratelui sau mai mic, care s-a stins din viata in urma cu 33 de ani. Dezvaluirile artistului sunt infioratoare, iar suferinta lui se simte si acum, mai ales ca nici pana in prezent nu a fost gasit vinovatul pentru moartea micutului sau

Soțul Nicoletei Luciu are o avere colosala dupa ce a dat lovitura in plina pandemie cu afacerea sa. Aceasta detine una dintre cele mai prospere companii din zona Harghita Covasna. Partenerul de viata al Nicoletei Luciu detine o afacere in domeniul imobiliar, care acum este in plina