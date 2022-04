Victor Slav a ajuns la sapa de lemn. Si-a pierdut apartamentul dupa ce a investit toti banii intr-un restaurant

Victor Slav trece prin momente dificile. Prezentatorul Tv a fost nevoit sa isi inchida restaurantul pe care l-a deschis in Capitala. Acum, el locuieste cu iubita sa, potrivit unor apropiati de-ai sai.Victor si-ar fi investit o mare parte din bani in afacere, iar acum ar fi ramas si fara apartamentul sau, in valoare de 100.000 de euro. El si-ar fi vandut apartamentul pentru a investi banii in restaurantul pe care l-a deschis in perioada pandemiei. Cum lucrurile nu au mers asa cum s-a asteptat, iar planurile sale au fost date peste cap de restrictii, a ajuns la faliment.Victor Slav tocmai și-a închis cafeneaua pe care o deținea, situată pe Bulevardul Decebal. Acum, prezentatorul TV locuiește în casa iubitei sale, potrivit unor surse din anturajul lui, după ce și-a pierdut apartamentul.In dragoste insa, Victor Slav pare sa isi fi gasit linistea si nu exclude sa fie din nou tatic.„Căsătoria este un act firesc între doi oameni care se iubesc. Eu sunt un familist. Cum am spus și mai sus, nu sunt adeptul programării, nici în ceea ce privește copiii și nici în privința căsniciei. Nu spun niciodată, niciodată. Nu am exclus acest lucru. Nu putem știi ce ne rezervă viitorul și nu mă hazardez să spun că nu voi face un lucru sau altul. Cred că viața trebuie să își urmeze cursul și nu exclud posibilitatea să fiu tată pentru a doua oară, însă nu mă gândesc la lucrul acesta”, a dezvăluit Victor Slav într-un interviu pentru cel mai nou număr al revistei VIVA