Victor Slav, cuvinte incredibile despre Bianca Dragusanu

In acest sens Bianca si Victor au ajuns la intelegerea sa ramana prieteni foarte buni si asa au facut. Cei doi au grija impreuna de fiica lor si petrec foarte mult timp cu ea.Foştii soţi s-au reunit şi de Sărbători şi au uitat pentru câteva momente de grijile, problemele şi tensiunea vieţii de adult.Ei bine, o dovadă în plus că Bianca şi Victor sunt în continuare apropiaţi o reprezintă modul în care prezentatorul tv vorbeşte despre fosta lui parteneră de viaţă. In ciuda vietii tumultuoase pe care o are Bianca, Victor Slav o respecta foarte mult pe aceasta si niciodata nu ar spune ceva rau despre ea. O lauda mereu pentru felul in care se comporta cu fiica lor si spune ca este o mama responsabila si foarte dedicata.", a spus o sursă din anturajul lui Victor.