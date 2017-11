VIDEO socant: Ultimele imagini cu Stela Popescu in viata. Era total incoerenta

Stela Popescu a fost gasita fara suflare in curtea casei sale de catre fiica ei. Vecinii au alertat-o pe aceasta deoarece actrita nu raspundea la telefon. Cu o seara inainte sa moara, Stela Popescu a participat la un eveniment monden, unde a avut un comportament foarte ciudat. Tremura toata si nu era capabila sa vorbeasca coerent.Imaginile de mai jos sunt cu adevarat cutremuratoare:„Înainte de a mă asculta... Eu am venit acum nu pentru că eu sunt neorganizată, ci pentru că voi sunteţi...De 20...50 şi...20 şi... am văzut acasă, toată casa mea am...V-am văzut pe voi, pe băieţei, pentru că ei nu m-au chemat. Eu n-am chemat. N-a venit. Nu ştiu de ce. De ce m-aţi chemat, mă, dacă nu m-aţi chemat, să vin la voi aici? .... Am 7.000 de prostii...M-am îmbrăcat, m-am coafat...Sunt plină de draci, că eu am temperament. Mai bine mergeam acasă decât să mă vedeţi în halul asta. Sunt al dracului de nervoasă, nu mai vin la voi....Dar eu tot vă iubesc şi vă respect. M-aţi zăpăcit, m-aţi zăpăcit, măi“, a spus regretata actriţă vădit afectată din punct de vedere fizic.