VIDEO Vloggerita celebra din Romania, batuta crunt in strada cu o bara de metal

Bianca Adam, o cunoscuta vloggerita din Romania, cunoscuta drept Tequila, care are 1,6 milioane de urmatori pe Youtube, a povestit cum ea si iubitul sau au fost batuti in plina strada un de dezvoltator imobiliar cu o bara de metal.Vloggerita a depus plangere la politie, iar in certificatul medico-legal scrie că tânăra a avut o vânătaie de 17 centimetri şi leziuni la mână. Episodul violent a avut loc zilele trecute, în cartierul Militari din București, iar scandalul ar fi pornit după ce bărbatul ar fi acuzat-o pe vloggeriţă că a spart o bucată de marmură în momentul în care a parcat maşina lângă imobilul deţinut de individ.Conflictul ar fi degenerat dupa ce barbatul a vazut ca este filmat de Bianca. Acesta a devenit violent si-a smuls telefonul din mana. A aruncat cu mobilul in iubitul tinerei, provocandu-i o rana la cap., povestește vloggerița., a spus Tequila, care ar fi fost lovită cu fierul în coapsă şi în mână. Fata mărturisește că violențele au avut loc sub ochii altor persoane, care nu au reacţionat:Bianca spune că a fugit și că, timp de o jumătate de oră a alergat prin cartier cerând ajutorul oamenilor, însă nimeni nu a băgat-o în seamă.. Bianca nu a dorit să facă publică identitatea agresorului, acționând pe cale legală pentru ca bărbatul să fie pedepsit. Ea a a depus plângere la poliţie, iar în certificatul medico-legal scrie că a avut o vânătaie de 17 centimetri şi leziuni la mână.