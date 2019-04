Viorel Lis a cerut sa fie incinerat

Dupa ce a trecut prin aceste momente grele, Oana Lis a marturisit ca sotul sau se gandeste tot mai des la moarte si ca i-ar fi cerut sa il incinereze.Conform blondei, Viorel Lis vrea sa fie incinerat, dar ea nu este de acord. In plus, Oana Lis sustine ca nu vrea discutii cum s-a intamplat la Sergiu Nicolaescu sau Zina Dumitrescu.Oana Lis, in varsta de 40 de ani, sustine ca Viorel Lis vrea sa fie incinerat. Fostul primar al Capitalei, in varsta de 75 de ani, are probleme de sanatate. A suferit un AVC in urma cu cateva luni si a discutat cu sotia despre eventualitatea morti sale.a declarat Oana Lis pentru click.ro