Viorel Lis, in stare grava dupa operatie. Medicii sunt rezervati

Viorel Lis se afla acum la Terapie Intensiva, iar Oana spune ca trece prin momente extrem de grele."Viorel e intr-o stare rea de peste o saptamana. Intr-o noapte m-am speriat rau de tot. E prima oara cand el cere la spital. Am avut o noapte de cosmar. De la durere a inceput sa delireze. Intr-o noapte a venit in camera si a inceput sa se dea cu capul de dulap. Apoi mi-a zis ca are impresia ca ii da cineva cu ceva in cap. M-am speriat si ne-am dus la spital. Au vrut sa il interneze, dar a refuzat. Am mai stat o zi si ne-a zis ca daca mai stam o zi, face peritonita si septicemie. E, intr-adevar, o operatie usoara, dar in starea lui e mai dificil, poate face complicatii.Nu am stiut ca e atat de grav. Astazi, dupa o saptamana, Viorel a fost internat. Durerile erau groaznice pentru el si nicio pastila nu isi facea efectul. A fost aproape de moarte iarasi. Stiu, are o varsta, dar e omul cu care traiesc de 20 de ani. N-am cum sa nu-i fiu aproape.A venit si fiul lui sa il vada de 2 ori. E prima oara cand raman singura dupa 20 de ani. Am fost si la biserica si m-am rugat. Nu l-am vazut niciodata atat de rau. Te sperii.Si-a revenit mult mai greu, a deschis ochii dupa operatie, dar nu reactiona prea mult. El a facut peritonita/ colicistica. Mi-a zis doamna doctor ca pe masa de operatie ii crescuse si tensiunea, exista si acest risc. Doctorul nu stie exact cat il va mai tine in spital, depinde de cum evolueaza totul", a spus, speriata, Oana Lis, potrivit wowbiz.ro.