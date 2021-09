Viorica de la Clejani are probleme mari de sanatate dupa infectia cu Covid. Ce se intampla cu artista de cand a fost externata

Sotul Vioricai de la Clejani a fost cel care a confirmat in urma cu cateva zile ca Viorica a fost diagnosticata pozitiv cu Covid. Artistul a postat pe internet o imagine cu sotia lui in spital, alaturi de un mesaj.„Vă mulțumesc tuturor pentru grijă! Vă dați seama că nu e o glumă. Ne-am speriat, mi-a fugit Pământul de sub picioare, ea e tot Universul nostru, al meu și al copiilor! După o perioadă agitată pe care am traversat-o, viața ne încearcă și mai mult, dar ne păstrăm credința și ne rugăm pentru sănătatea Vioricăi, a familiei noastre și a tuturor! Doamne ajută! Să fiți sănătoși și să auzim de bine. Toată dragostea și recunostința noastră! Cu respect, Ioniță!„, a scris, pe Facebook, soțul artistei.Fanii au reactionat imediat. Multi i-au transmis sanatate Vioricai, insa altii i-au acuzat pe cei doi ca fac doar reclama si ca totul este o pacaleala. Ionita a reactionat la acest mesaje si le-a transmis si el un mesaj.„Vă mulțumim pentru mesaje, le citim pe toate! Oameni buni, noi NU facem reclamă la nimic! Vreau doar să vă spun că nu e de glumit cu acest virus. D-zeu să vă apere și să nu treceți prin ce am trecut eu. Aveți grijā de voi, la primele simptome luați măsuri imediat!”, a comentat Ioniță de la Clejani.„Mesajele voastre de bine , creeazā o aură luminoasā in jurul nostru si ne incarcă cu energie pozitivā.Pe cei care au scris alt fel de mesaje âi rugăm sā aibă mare grijā de ei .Si eu gandeam la fel pană de curand dar azi , dupā tot ce mi s-a întâmplat , gândesc diferit. Vă pup și vă doresc toate cele bune!„, a fost un alt comentariu al artistului.