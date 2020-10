Virgil Iantu, dupa ce s-a infectat cu coronavirus: "Plamanii au fost afectati sub 10%"

“Nu am fost internat, am avut o forma ușoara. Am pierdut gustul și mirosul. Am avut o stare neplacuta vreo patru zile. Acum sunt bine, nu m-am panicat. Am stat doua saptamani acasa, apoi am facut și investigatii, am plamanii afectati sub 10%. Nu au fost probleme”, a povestit prezentatorul în cadrul unei emisiuni TV.Virgil Iantu a marturisit ca a fost foarte dezamagit de oamenii care l-au acuzat ca ar fi fost platit sa spuna ca a fost infectat cu coronavirus.“E trist ca oamenii gandesc ca am luat bani sa promovez așa ceva. Oamenii mor, zilnic. Ei tot bani au primit? E un subiect ridicol, penibil. Pe mine nu ma ating vorbele neadevarate. Nu mai suntem la teorii, suntem departe. Am raspuns ironic pe Internet ca am luat 60 de lei”.