Viviana Sposub, primea reactie dupa despartirea de George Burcea

Bomba in showbiz! Dupa un an de iubire, George Burcea, fostul sot al Andreei Balan, s-ar fi despartit de Viviana Sposub. Prezentatoarea TV a sters de pe Instagram si Facebook toate pozele in care aparea impreuna cu actorul. Desi nu au dorit sa dea o declaratie oficiala in acest sens, apropiati ai cuplului au facut cateva dezvaluiri despre motivul care ar fi dus la separare.”Totul ar fi plecat de la o petrecere la care a fost George. O petrecere numai cu băieții, care s-a întins până a doua zi de dimineață. Viviana s-ar fi supărat foarte tare și nu a mai vrut nici să-i răspundă la telefon, l-a blocat și pe telefon, pe WhatsApp, peste tot.George însă nu renunță cu una, cu două, la ea. Face pressing ca ea să îi mai dea o șansă. O copleșește cu gesturi romantice, cu declarații de dragoste publice, cu mici daruri. Orice pentru ca ea să treacă peste ce s-a întâmplat și să se întoarcă la el. Momentan însă, Viviana este de neclintit”, au spus apropiați ai celor doi pentru Playtech-Impact.Viviana Sposub n-a dorit să comenteze despre despărțirea ei de George Burcea și s-a limitat să spună că este ”bine, fericită”. Prezentatoarea a explicat că nu vrea să dea declarații pe acest subiect.”Sunt bine, sunt fericită. Nu am ce alte declarații să fac, eu nu dau declarații în presă, fără supărare. Am văzut ce se scrie despre mine, dar nu am ce să comentez acum”, a spus Viviana Sposub, potrivit fanatik.ro.Conform acestei surse, Viviana Sposub s-a supărat deoarece comportamentul lui George Burcea a devenit mai rece față de ea.