Vladuta Lupau, diagnosticata pozitiv cu COVID-19

„Dragii mei… vreau să vă spun că în urmă cu câteva zile am avut simptome specifice unei răceli, ca atare am luat decizia de a merge și a mă testa iar răspunsul din păcate a fost unul pozitiv. Ei bine, momentan pot să spun că fac parte dintre cei care am contractat acest virus având forme ușoare care sper să rămână așa', a declart interpreta de muzică populară.Vedeta nu știe de unde a luat virusul, mai ales că în ultima perioadă nu s-a mai expus atât de mult."Timp de 14 zile, așa cum este protocolul voi sta în izolare.Cu siguranță întrebarea voastră la fel ca și a mea este De unde am contractat virusul?' … nu știu nici eu, mai ales că nici nu am fost prezentă la niciun eveniment de când s-au interzis pe plan național.Vă îndemn pe toți cei care credeți că aveți simptome de răceală, să vă faceți testul cât mai rapid pentru a nu răspândi mai departe acest virus. Vă doresc sănătate multă tuturor și să ne vedem cu bine!", a scris Vlăduța Lupău pe Instagram, în dreptul unei imagini cu ea.