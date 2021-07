Vladuta Lupau, marturisire cutremuratoare: "Am fost in coma"

Cantareata de muzica populara Vladuta Lupau a facut marturisiri cutremuratoare in cadrul unei emisiuni TV. Artista a dezvaluit ca a fost la un pas de moarte in urma cu mai multi ani, in urma unui accident rutier.Se intorcea de la scoala impreuna cu fratele sau si la un moment dat un sofer, care a adormit la volan, a intrat in ei. Cantareata a fost in stare critica la spital si a stat in coma. Totul s-a petrecut atunci când era în liceu, iar vina a fost a unui conducător auto care a adormit la volan. După ce l-a dat în judecată, Vlăduța Lupău a aflat că bărbatul a murit, tot într-un accident de mașină.'Eu stăteam la vreo 2 kilometri de școală și mereu mergeam pe jos. Mergeam cu fratele meu și cu un vecin și un șofer a adormit la volan și a intrat în noi. Atunci am avut necazul ăsta. Mergeam pe jos, părinții mei au plecat mai devreme la serviciu și i-a sunat lumea. Vecinii le-au spus că noi am avut un accident și că eu eram rău. Se întâmpla de Sfântul Nicolae', a povestit Vlăduța Lupău, la ProTV.Fratele meu s-a ridicat și m-a văzut că nu mai mișcam. Informația la părinții mei a ajuns că amândoi suntem în stare critică. Tati mi-a zis că nu știe cum a ajuns până la spital. M-am lovit la cap și la bazin, pentru că am șchiopătat mult după. Am stat o zi și jumătate în comă. Nu mai știam nimic, iar când m-am trezit aveam senzația că aveam 14 ani. Acum vorbesc lejer de asta, dar părinții mei au trecut prin lucruri groaznice', a continuat Vlăduța Lupău.