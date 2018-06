"Vrei sa fii milionar?" revine pe micul ecran. Surpriza uriasa cine va prezenta emisiunea

Este vorba despre Teo Trandafir, care a acceptat si aceasta provocare din partea turcilor.„Atractia dintre acest format si mine e uriasa, firul care ne uneste vine din admiratia mea pentru oamenii inteligenti, cu bun-simt si reactie corecta, adecvata contextului. Vreau sa intre cat mai multa lume in . Sa curga cu milioane. Si aici intervin inteligenta, cartea, cititul... Ii astept pe toti cei care au implinit varsta de 18 ani, care sunt prieteni cu cartea, informatia si care vor sa castige un ban cinstit sa se inscrie la . Promit sa le fiu alaturi si sa ma bucur cu ei la fiecare prag pe care il vor depasi si care ii va duce mai aproape de marele premiu de un milion de lei. Imi doresc mult ca zicala sa aiba corespondent in realitate”, a declarat Teo Trandafir.In 2011, Kanal D incepea in forta difuzarea ”Vrei sa fii milionar?”, au urmat trei sezoane in care show-ul a inregistrat audiente remarcabile. Castigurile concurentilor de la „Vrei sa fii milionar?”au insumat o cifra uriasa, de aproximativ 2 milioane lei.