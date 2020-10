Walter Zenga confirma divortul: "Sotia mea este schimbata radical"

Cei doi soti au stat separati mai multi ani si se pare ca distanta a dus la lipsa de comunicare, iar acum la divort. Raluca a preferat sa stea in Dubai, intr-o casa de 1 milion de euro, iar Walter Zenga a lucrat in Sicilia, acolo unde a antrenat echipa Cagliari din seria A.Acum, Walter a decis sa se mute singur intr-un apartament inchiriat din Dubai si sa depuna actele de divort.“Ceea ce a apărut în ultimele zile în mass-media, cu privire la divorţul familiei Zenga, este adevărat! Nu mi-aş fi dorit ca eu şi soţia mea să ajungem în acest punct, însă viaţa este plină de surprize! Voi confirma acum, aici, pentru a nu lăsa loc de alte interpretări! Eu şi soţia mea, Raluca, nu mai formăm un cuplu de ceva timp, din păcate relaţiile dintre noi s-au răcit, atât din cauza distanţei dintre noi, creată şi de jobul meu de antrenor, dar şi pentru că nu o mai recunosc deloc pe femeia care mi-a stat alături timp de 14 ani de căsnicie! Soţia mea e schimbată radical, a decis să o ia pe un alt drum, pe care va merge singură de acum încolo! Libertatea pe care i-am oferit-o mereu s-a întors cumva împotriva noastră... Din respect pentru ceea ce am trăit împreună şi pentru copiii noştri nu vă pot oferi prea multe detalii, cu atât mai mult cu cât am depus deja actele pentru divorţ la Curtea de Apel din Dubai! Sper şi vă rog să îmi respectaţi intimitatea şi să lăsăm viaţa să îşi urmeze cursul firesc!”, a declarat Walter Zenga, profund dezamăgit de perioada pe care o traversează acum.