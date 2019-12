"What's Up", retinut de politie dupa ce si-a agresat iubita

"What's Up" ar fi devenit recalcitrant in momentul in care politistii au venit la fata locului. Acesta le-ar fi adresa injurii oamenilor legii. La sediul secției 17 de Poliție, bărbatul a devenit și mai agitat, a adus injurii polițiștilor și a fost agresiv.Dupa ce a fost audiat mai multe ore, cantaretul a refuzat sa faca declaratii pe marginea celor intamplate. In urma scandalului, artistul s-a ales cu cateva zgarieturi pe gat.Cântăreţul fost dus la secţia de poliţie, după ce Alice Badea, actuala lui iubită, a sunat la 112, susținând că artistul este violent. Artistul se afla chiar în apartamentul iubitei sale, în zona centrală a Capitalei. În momentul în care polițiștii au vrut să-l ducă la secție de bună voie, Marius Ivancea, aşa cum îl cheama în buletin, a devenit recalcitrant și a fost nevoie ca oamenii legii să-l încătușeze.