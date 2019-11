Will Smith, probleme grave de sanatate. Diagnostic dur din partea medicilor

Doctorii au descoperit ca actorul are o tumoare pe colon. Will a trecut printr-o intervenţie chirurgicală, în urma căreia formaţiunea i-a fost îndepărtată, şi a avut curajul să vorbească despre această experienţă pe canalul lui de Youtube.Will Smith a fos afectat şi de problema de sănătate pe care a întâmpinat-o fiul lui de 21 de ani. Jaden adoptase o dietă vegan care îi schimbase până şi culoarea pielii.“Eu şi Will am fost nevoiţi să intervenim. Jaden este vegan, dar se vedea că nu beneficiază de suficiente proteine. Arăta sleit, epuizat, nu era bine hrănit”, mărturisea Jade, soţia lui Will Smith.

