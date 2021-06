Wilmark, probleme grave de sanatate. A fost operat de urgenta

Wilmark era la repetitii in momentul in care a inceput sa se simta foarte rau si a acuzat o durere puternica in zona inghinala, care nu ceda deloc. Ajuns la spital, medicii l-au bagat direct in sala de operatii."Am dat de o apendicită. Pregăteam spectacolele de vară, eram la repetiții cu echipa și am început să mă simt rău. E drept, cu o zi înainte a fost ziua mea și am mâncat copios. Nu prea m-am simțit bine după. Am avut o noapte destul de ciudată, dureri în zona inghinală și am zis că asta e de doctor deja.Ajuns la spital, medicul m-a trimis direct în sala de operații. Aveam apendicită și riscam să dau în peritonită', i-a povestit Wilmark lui Cristi Brancu, în emisiunea prezentată de acesta la Prima TV.