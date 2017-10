Wow: Cum arata Mihaela Tatu in costum de baie dupa ce a slabit 20 de kilograme

Acum, vedeta face bani din proiecte de dezvoltare, dar nu uita nici de persoana ei. Anul acesta, la 54 de ani, Mihaela s-a aventurat sa incerce tot felul de sporturi nautice: parasailing sau Ocean Walker.Mihaela Tatu a facut și plaja și și-a aratat cu mandrie corpul, dupa ce a slabit considerabil, in jur de 20 de kilograme. Aer un nou aer si a capatat mult mai multa incredere in ea, din moment ce s-a afisat in costum de baie, pe retelele de socializare.