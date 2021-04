Zi de doliu in lumea muzicala! Nelu Ploiesteanu a murit!

A fost depistat cu Covid, insa initial a refuzat internare. Ulterior starea acestuia s-a agravat. In momentul in care a ajuns sa fie internat in spital, plamanii cantaretului erau afectati in proportie de 70%.De mai multe zile se afla internat in stare deosebit de grava in sectia ATI.Nelu Ploiesteanu, pe numele sau adevarat Ion Dumitrache, s-a nascut pe 16 decembrie 1950, in localitatea Ciorani din judetul Prahova. Si-a inceput debutul in muzica de mic copil. La varsta de sase ani canta deja la acordeon si, ulterior, a invatat sa cante si la pian. In 1970, s-a mutat in Bucuresti. A cantat ca acordeonist la Teatrul de revista "Ion Vasilescu", avandu-l ca dirijor pe Ion Albesteanu. In 1979 a facut primul turneu in strainatate cu Ansamblul "Mugurelul" (Franta, Italia, Belgia si Olanda).Au urmat turnee in Italia, Spania si Germania.Dupa 1990 a lansat 18 albume, intre care "Cantece de petrecere Viata n-o poti cumpara" (2001), "Trece timpul ca nebunul" (2004), "Cantece de odinioara" (2006), "Am iubit si-am sa iubesc" (2007), "Fetele sunt floarea vietii" (2011).A cantat, intre 1990 si 1998, la "Sarpele rosu" si la restaurantul "Perla" unde canta si in prezent.Cele mai importante colaborari le-a avut cu actorii Gheorghe Dinica si Stefan Iordache.