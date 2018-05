A dat lovitura! Iata cati bani castiga Carmen Bruma din afacerile sale

Rezultatele financiare publicate de Registrul Comertului dezvalui faptul ca vedeta TV Carmen Bruma are spirit antreprenorial si a reusit sa castige o suma frumusica din afacerile sale. Carmen are o firma cu activitati in domeniul agentiilor de publicitate, inregistrata chiar in 2017. Bruma are si un site unde posteaza sfaturi pentru femei legate de dieta, exercitii fizice si moda, site care isi desfasoara activitatea tot prin firma.Conform cifrelor de la Registrul Comertului, citate de wowbiz.ro, firma lui Carmen Bruma a avut in 2017, primul ei an de activitate, un profit net de 93.739 de lei, adica aproximativ 20.000 de euro, o cifra incurajatoare pentru un inceput de drum in afaceri.