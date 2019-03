Adelina Pestritu se marita! Incalca traditiile de nunta!

Adelina Pestritu se pregateste de nunta! Vedeta se va casatori anul acesta cu Virgil Steblea, tatal fetitei sale, Zenaida Maria.Ca orice mireasa, Adelina Pestritu a inceput deja pregatirile: a ales deja locatia si rochiile domnisoarelor de onoare.„Domnisoarele de onoare vor reprezenta ajutorul meu de nadejde, fetele cu care ma voi sfatui, voi petrece si ma voi bucura de fiecare moment dinaintea evenimentului, dar mai ales in ziua cea mare.Sase prietene apropiate au acceptat invitatia de a fi parte din cadrul nostru de poveste de dragoste. Ele vor imbraca rochii de aceeasi culoare si vor fi alaturi de mine in fata altarului. Chiar daca traditia spune ca este necesar sa fie necasatorite, va anunt ca eu nu o sa tin cont de acest detaliu. O parte dintre ele sunt deja casatorite si pentru una dintre ele, chiar eu am fost domnisoara de onoare la momentul nuntii ei, petrecut in urma cu 4 ani.(…) Cu siguranta vor fi rochii lungi pana in pamant, eventual cu trene, iar culoarea una placuta, de sezon, perfecta pentru orice conformatie, eleganta, si din punctul meu de vedere, favorita tuturor miresicilor pentru domnisoarele de onoare. Rozul pal se regaseste in proportie de 40% in dressing-ul meu, asa ca nu aveam ce alta nuanta sa aleg pentru bunele mele prietene. Modelul rochiei va fi ales de fiecare in parte pentru ca imi doresc ca ele sa se simta frumoase, stralucitoare si sa le avantajeze croiala rochiei. Deci cu siguranta nu voi impune o „uniforma„. Pentru mine ele sunt extrem de importante si imi doresc sa le fac sa se simta in largul lor. Nu suntem adeptii regulilor sau ai traditiilor. Putem imprumuta obiceiuri, dar le reinterpretam dupa stilul nostru”, a povestit Adelina Pestritu pe site-ul sau.