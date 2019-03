Andreea Marin, in pragul sinuciderii. Din ce cauza a ajuns la psiholog

La 44 de ani, Andreea Marin are o siluueta de invidiat. „Zana” se mentine in forma cu mult sport si o alimentatie sanatoasa. In trecut insa, din comoditate, a apelat la un „medicament-minune” pentru a slabi, un supliment alimentar de pe internet, care a cufundat-o intr-o depresie crunta, acesta fiind unul dintre efectele adverse.„A fost o depresie care da, m-a dus chiar in pragul suicidului. Au fost luni de zile si a fost cumplit. A fost un efect secundar al unui medicament luat fara indicatie, de fapt era un supliment, nici macar un medicament, gasit pe internet. Era un supliment 100% natural dedicat pierderii in greutate. Am luat acea bautura si am avut chiar eu parte de efecte secundare. Un efect secundar a fost o afectiune pe care nu am putut-o vindeca decat luand niste pastile, era o acnee foarte puternica.Avea si un alt efect secundar, depresia. L-am luat si pe acela! Depresia este o boala care-ti intuneca mintea, nu mai gandesti corect. Vrei sa pui capat acelei suferinte. Eu sunt un om energic, optimist, nu m-as fi gandit niciodata in sensul acesta. Lipsa somnului te duce la decizii gresite. O tristete adanca si o furtuna interioara, nu mai esti omul ce stii ca esti.Aceasta problema nu trece de la sine. Eu am recunoscut anumite simptome. Asa am ajuns la psiholog. Refuzam sa cred asta. Au existat oameni care comentau. Zambetul nu mai era zambetul meu, nu mai simteam entuziasm”, a povestit Andreea Marin, in cadrul unei emisiuni difuzate de Antena Stars.