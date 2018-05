Andreea Tonciu, scandal monstru cu sotul intr-un club de fite din Mamaia

Potrivit spynews.ro, Andreea si Daniel s-ar fi separat de o buna bucata de vreme, barbatul fiind satul de certurile care si-au facut loc in relatia lor. Daniel Niculescu ar fi plecat de acasa. Vazandu-se singura, Andreea a decis sa dea fuga la mare impreuna cu sora sa si cu niste prietene, ca sa profite de distractia din aceasta perioada pe litoral.Doar ca isprava sa a ajuns la urechile lui Daniel, care a venit aseara chiar in clubul unde fetele dansau de rupeau podelele. N-a fost chip sa isi scoata nevasta din local. Andreea a tunat si a fulgerat, ba chiar cei doi au ajuns sa traga unul de celalalt si sa se imbranceasca. Intr-un final, barbatul a renuntat si a plecat resemnat."Eu am venit acum la mare sa ma distrez, nu sa vorbesc despre problemele mele din familie. Am venit la mare de 1 mai. Cu prietenii mei, cu sora mea…distractie. Sotul meu este plecat cu treaba si nu a putut sa vina", a declarat Andreea pentru Antena Stars.In momentul in care a fost intrebata daca sotul ei are incredere sa o lase singura la mare, Andreea a raspuns raspicat: „Daca sunt aici va dati seama ca are incredere, dar na!”