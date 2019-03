Cati bani a cheltuit Cristi Borcea la nasterea gemenelor Valentinei Pelinel

Cristi Borcea nu se uita la bani cand vine vorba despre copiii sai! Pentru gemenele pe care Valentina Pelinel le-a nascut ieri, Cristi Borcea a scos din buzunar 20.000 de euro.Valentina Pelinel a nascut la aceeasi clinica unde s-a nascut si primul ei copil, Milan, in urma cu 3 ani. Nasterea, rezerva de cinci stele, supraveghere permanenta si kitul de celule stem au costat 10.000 de euro.Proaspetii parinti au mai cheltuit 10.000 de euro cu mobila pentru fetitele care vor purta numele de Maria Indira si Maria Rania: doua patuturi convertibile, doua comode, masa de infasat si un dulap pentru hainute, toate albe, din lemn tratat si vopsit ecologic, in valoare de aprope 7.000 de euro, conform click.ro.Valentina Pelinel si Cristi Borcea au mai platit inca 3.000 de euro pentru gadgeturi pentru nou-nascuti, camere de supraveghere, balansoare...Cristi Borcea nu s-a putut bucura pe deplin de acest moment unic, intrucat se afla in penitenciarul Rahova, unde ispaseste 5 ani in dosarul retrocedarilor unor terenuri din Mamaia.Borcea mai are trei copii cu Mihaela Borcea, prima sotie, doua cu Alina Vidican, a doua sotie, si o fetita cu o avocata.