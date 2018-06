Cristina Ciobanasu nu mai arata asa! Si-a schimbat radical look-ul

Este vorba despre o schimbare radicala de look. Tanara a renuntat la saten pentru a deveni roscata.“Am inceput pregatirile pentru sezonul doi cu o… mica mare schimbare de look. E ceva nou si pentru mine si inca sunt in perioada de acomodare”, a marturisit Cristina Ciobanasu.Pentru prima data de cand se afla in lumina reflectoarelor, Cristina Ciobanasu a acceptat sa treaca printr-o transformare radicala de imagine. Schimbarea de look a fost bine primita de fani, fotografia postata de artista pe Instagram reusind sa stranga zeci de mii de aprecieri, dar si numeroase comentarii, in care acestia s-au aratat incantati de noua ei infatisare.