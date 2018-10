Feli da din casa! Cum se intelege cu soacra

Insarcinata in opt luni, Feli se pregateste intens pentru momentul cand isi va tine in brate fetita! „O sa fiu ca o fetita care se joaca „de-a bebele”. Sunt foarte fericita. Atunci cand constientizez ca am un bebe in burtica, sunt cea mai fericita. Nu exista ceva pe lumea asta cu care pot sa-mi compar fericirea, atunci cand ma gandesc la bebe. Organizam si camera, desi am zis ca in primele luni nu o sa ma dezlipesc de ea, o sa mi-o lipesc asa de cap, de piept… Ma va ajuta mama, mama mea a doua, careia i se mai spune si soacra. As vrea tare mult sa ne dam noi, noua, timp…sa ne obisnuim.Pentru inceput, vom avea nevoie de ajutor. As vrea sa semene cu tatal ei, cand era mic, pentru ca avea parul cret si negru. Am asa imaginea cu ea in marsupiu si cu mine, in studio. Ne-am decis la un carucior negru, pe care sa putem sa-l accesorizam cu tot felul de jucarele” a povestit Feli la un post tv.Recent, fanii i-au reprosat lui Feli ca, de cand a ramas insarcinata, nu prea s-a afisat cu iubitul sau, Catalin. Feli si-a justificat la un moment dat alegerea, spunand ca „eu nu vreau sa tin treaba asta secret, e tatal copilului meu, el nu vrea sa fie in atentie. Noi cand ne-am cunoscut nu stia cine sunt, ne-am cunoscut la o nunta unde eu mergeam sa cant, iar el era invitat. El nu intelege lumea asta. Nu vreau sa il fortez, abia eu apar. Poate ca pentru mine nu inseamna ca succesul sa te promovezi peste tot. Afirmarea aceasta sufocanta vine din nevoia de a fi vazut, eu nu sunt asa, sunt cum simt sa fiu, nu am o coperta”.