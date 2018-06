Maria Constantin vorbeste despre Marcel Toader si Gabi Cristea. "E un subiect ingropat"

Maria Constantin si Marcel Toader au fost casatoriti timp de doi ani. Relatia lor a inceput in 2014, Maria Constantin fiind prima partenera cu care afaceristul se afisa dupa divortul scandalos pe care il avusese cu Gabriela Cristea.S-au casatorit civil dupa un an de relatie, insa nici pe parcursul mariajului, care parea unul destul de frumos, cantareata nu a fost dispusa sa vorbeasca despre scandalurile in care erau implicati Marcel Toader si Gabriela Cristea.Apropiatii artistei sustin ca Maria Constantin si-a impus inca de la inceput sa se tina departe de subiectul “Gabriela Cristea”, considerand ca amestecul sau in acesta poveste este nepotrivit.Prezenta zilele trecute la un eveniment monden, Maria Constantin a vorbit pentru prima data despre Gabi Cristea si Marcel Toader si perioada in care a intrat in viata afaceristului, cand si-a propus sa nu se amestece intre cei doi si sa isi vada doar de cariera sa artistica.“Stiti ca eu nu prea discut despre lucrurile astea si niciodata nu am avut chestia asta, sa-mi pese de ceea ce spun oameni si ce se spune in jurul meu. Tot timpul am incercat sa fiu eu. Tot ceea ce am construit am construit prin puterile mele, nicidecum prin prisma unei imagini si nu am incercat sa ma folosesc de ceva anume pentru a ajunge sus. Pentru ca, in momentul cand tintesti undeva sus si iti doresti ca totul sa fie cat mai rapid, cu siguranta ca daca ai ales calea cea mai scurta, succesul nu va fi de durata. Si atunci, eu am ales sa construiesc, caramida cu caramida, fiecare etapa din cariera mea. Pana la urma sunt lucrurile lor si fiecare isi face ordine in viata lui cum considera ca este mai bine pentru el. Si, asta am facut si eu la un moment dat. Sunt un om responsabil si de fiecare data cand am avut o problema am incercat sa o rezolv fara a cere ajutorul in stanga si in dreapta. Adica daca am gresit, mi-am asumat. Am platit pentru lucrurile respective, poate cu varf si indesat, dar, pana la urma, consider ca toti oamenii sunt asa cum sunt si eu. Poate am primit eu o altfel de educatie si sunt un picde moda veche, nu stiu…”, a spus Maria Constantin.Intrebata daca i s-a intamplat in timpul mariajului cu Marcel Toader, ca acesta sa o compare cu Gabriela Cristea, cea de care acesta divortase inainte sa fie cu ea, Maria Constantin a evitat elegant sa raspunda.“Bine, lucrurile acestea nu as vrea sa le discut. Va trebui sa-l intrebati pe el (n.r.: Marcel Toader). Pentru mine acesta este un subiect inchis, ingropat si pus asa pamant deasupra. Nu ma mai intereseaza”, a declarat Maria Constantin pentru WOWbiz.ro.