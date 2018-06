Noul iubit al Biancai Dragusanu face cadouri de zeci de mii de euro

Publicatia citeaza surse bine informate, potrivit carora marea dragoste a milionarului englez ar fi Mia de la Toyota. Tanarul inca ar mai cauta-o la telefon pe fosta partenera, potrivit apropiatilor sai. Ba chiar, la despartire, Tristan i-ar fi lasat fetei un BMW de 90.000 de euro.Tristan Tate, care s-a stabilit in Romania in urma cu aproximativ trei ani si care mai nou a cucerit-o pe Bianca Dragusanu, ar fi facut ravagii printre romance. In trecut, s-ar fi iubit cu Raluca, o bruneta senzuala din Focsani. Tanara este cunoscuta in lumea buna a Capitalei drept ”Bombardiera de la Bamboo”, pseudonim pe care l-a capatat de la locul de munca.Ulterior s-a cuplat cu Mia, o bruneta cu ochi albastri, care, la vremea respectiva, era asistenta personala a managerului unei reprezentante auto din zona Pipera. De aici si porecla Mia de la Toyota. Aceasta este, conform informatiilor cancan.ro, marea dragoste a milionarului englez. Pe ea ar fi iubit-o cel mai mult. Iar flacara pasiunii pare ca, inca, nu s-a stins. Pentru ca frumuselul Biancai ar tine legatura cu fosta partenera. Ce-i drept, prin telefon, potrivit surselor noastre.”Tristan a facut o criza de nervi cand a aflat ca Mia a inceput sa se afiseze cu un fost coleg de birou si a ales sa faca publica relatia cu Bianca. Mia si Tristan au avut o relatie frumoasa, se intelegeau destul de bine si isi faceau planuri. Relatia lor a durat aproximativ doi ani”, a declarat o sursa din anturajul sportivului.