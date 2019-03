Rona Hartner, mesaj de pe patul de spital: Am zis ca imi fac testamentul

Rona Hartner a fost operata de urgenta zilele trecute la Spitalul Floreasca, dupa ce medicii i-au descoperit o tumora la colon.Artista este acum este in afara oricarui pericol.Direct de pe patul de spital, Rona Hartner a oferit detalii despre starea sa de sanatate.”Ma simt bine. Mi-am dat seama cat am fost in spital ca m-a sustinut iubirea oamenilor. Noi, romanii, avem darul empatiei. Locuim pe Coasta de Azur, acolo trebuia sa plecam inainte sa ajung la spital, am avut instinctul de supravietuire. Imi pierdusem un pic gustul vietii, am crezut ca am o forma de depresie.De fapt tumorile anunta psihicul sub forma de depresie. Nu mai ai chef de nimic. Asta am simtit de un an jumate. Am zis ca imi fac testamentul, nu-mi era frica de operatie, sunt buna de carne și mi se inchide repede operatia”, a spus Rona Hartner, printr-o interventie telefonica, la emisiunea „Ra,i da ‘buni”, de la Antena Stars.