S-a aflat de ce boala cumplita suferea Cristian Topescu. Familia nu il lasa singur nicio clipa

Martea trecuta, indragitul comentator inceta din viata in urma unui stop cardio respirator. “Domnul Cristian George Topescu, in varsta de 81 de ani, s-a internat marti, 08.05.2018, la Spitalul Universitar de Urgenta Elias, in stare grava in contextul acutizarii unor afectiuni cronice. Pe perioada internarii a beneficiat de monitorizare stricta si tratament in sectia de Terapie Intensiva. Decedeaza azi, 15.05.2018, ora 16, prin stop cardiorespirator iresuscitabil", s-a aratat intr-un comunicat al spitalului Elias din Capitala.Surse apropiate regretatului comentator sustin insa ca, in ultima perioada, el suferea de mai multe afectiuni, unele dintre ele extrem de grave. “Topescu avea un diabet dezechilibrat, care i-a creat foarte multe probleme. Mereu se simtea rau din aceasta cauza. Mai mult, se pare ca suferea si de un inceput de Alzheimer, o boala degenerativa progresiva a creierului, si familiei chiar ii era teama cand el mergea singur pe strada. A stat o saptamana in spital, a incercat sa se lupte cu moartea, dar din pacate, nu a reusit sa traiasca”, au dezvaluit persoane din preajma lui Cristian Topescu, citate de wowbiz.ro.