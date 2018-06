Scandal urias intre doi soti din showbiz: "Amantul ei se imbraca cu hainele mele"

Dupa ce s-a casatorit, in februarie anul trecut, cu omul de afaceri Ciprian Nistor, aflat la inchisoare pentru evaziune fiscala, fotomodelul Laurette a avut parte numai de necazuri. Certurile cu partenerul sau, condamnat la ani grei de inchisoare, s-au intetit, astfel ca mulatra ar fi decis sa se desparta. Ba chiar, potrivit cancan.ro, si-ar fi si refacut viata sentimentala, lucru care l-a transformat in foc si para pe sotul acesteia, aflat in imposibilitatea de a reactiona cata vreme este dupa gratii.Potrivit sursei citate, barbatul incornorat sustine ca iubitul sotiei sale ii poarta hainele. „Amantul ei se imbraca cu hainele mele!”, s-ar fi confesat Ciprian Nistor apropiatilor.Bruneta pare ca nu are motive sa fie suparata, dimpotriva, deoarece, dupa cele cateva luni de casnicie va ramane cu apartamentul pe care l-a cumparat, cu bani, dar si cu alte cadouri pe care le-a primit pe parcursul mariajului.„Laurette divorteaza. Indura prea multe din cauza lui. De cand i-au dat sentinta maxima, omul parca a innebunit. A avut o altercatie cu cei de la Jilava apoi, dupa ce a fost mutat la Gherla, s-a razbunat si pe nevasta lui. Nu suporta ca el e acolo, ca mai are de de stat atatia ani la puscarie si a inceput sa-i interzica multe lucruri, sa o ameninte”, declarau apropiatii vedetei.